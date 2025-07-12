Начальника ГИБДД в Мордовии уволили за «красивые» номера знакомой Начальника ГИБДД в Мордовии уволили за незаконную выдачу номеров знакомой

Начальник районного отдела ГИБДД в Мордовии был уволен после того, как стало известно о его участии в незаконной выдаче «красивых» автомобильных номеров своей знакомой, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Формальной причиной увольнения стала утрата доверия.

Служебная проверка установила, что капитан полиции Сергей Назаров, назначенный на должность в 2023 году, организовал оформление привлекательных регистрационных номеров на старый автомобиль ГАЗ, после чего номера были переоформлены на принадлежавший знакомой чиновника автомобиль Subaru Forester.

Назаров отказался давать объяснения в ходе проверки и попытался уволиться по собственному желанию. Однако руководство его опередило и лишило должности «в связи с утратой доверия».

В ответ бывший полицейский подал в суд и стал настаивать на увольнении по выслуге лет, ссылаясь на отсутствие уголовного дела. Тем не менее суд первой инстанции признал увольнение законным, а Верховный суд Мордовии оставил это решение без изменений.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении трех руководителей предприятий Приморского края по факту хищения 7,6 млрд рублей из бюджета. По версии следствия, с 2011 по 2022 год злоумышленники незаконно присваивали государственные полезные ископаемые при производстве борсодержащей продукции, а также похищали средства предприятий.