Кадыров рассказал о создании нового подразделения ОМОН Глава Чечни Кадыров рассказал о создании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1»

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о создании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1». В его состав будут входить две тысячи бойцов. По словам Кадырова, это было сделано для того, чтобы «Госдепу спалось как на иголках». Соответствующее сообщение размещено в личном Telegram-канале политика.

Чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, — рассказал Кадыров.

Он также добавил, что вторая хорошая новость заключается в том, что новое подразделение «не предел», поскольку желающих поступить на службу «хоть отбавляй».

15 сентября США ввели санкции против 44 физлиц, причастных к осуществлению и проведению спецоперации на Украине, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Под ограничения в том числе попала его супруга Медни Кадырова, а также его дочери Айшат, Карина и Табарик.

В ответ на это Кадыров предложил американскому Минфину включить в соответствующие списки всех его несовершеннолетних детей.