Кадыров предложил США ввести санкции против всех его детей Глава Чечни Кадыров предложил США ввести санкции против всех его детей

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции, введенные США в отношении членов его семьи, предложил американскому Минфину включить в соответствующие списки всех его несовершеннолетних детей. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале чеченского лидера. Там Кадыров отметил, что Штаты регулярно налагают на него разного рода рестрикции, однако на жтот раз под санкции попала его дочь, едва достигшая совершеннолетия.

Они [США] упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, — заявил Кадыров.

15 сентября США ввели санкции против 44 физлиц, причастных к осуществлению и проведению спецоперации на Украине, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Под ограничения в том числе попала его супруга Медни Кадырова, а также его дочери Айшат, Карина и Табарик. Рестрикции также были наложены на 32 юридических лица.

Айшат Кадырова является министром культуры Чечни, Хадижат занимает должность начальника грозненского департамента дошкольного образования.

Также санкции США были ужесточены в отношении участницы чеченских конкурсов красоты Фатимы Хазуевой и певицы Аминат Ахмадовой. Американский Минфин считает их членами ближайшего окружения Кадырова.

Кроме того, в список попали двоюродный брат главы Чечни и первый заместитель руководителя администрации руководителя и правительства республики Турпал-Али Ибрагимов.