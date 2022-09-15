Кадыров попал под санкции США

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рамзан Кадыров

США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи.

В июле Евросоюз ввел новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.

В мае власти Великобритании ввели санкции против олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Алины Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства. Ограничительные меры также приняты в отношении бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной, двоюродных братьев главы государства — Игоря и Романа Путиных, Михаила Шеломова, а также против других его родственников и друзей. В частности, в санкционный список попали Михаил Путин, Виктор Хмарин и Юрий Шамалов.