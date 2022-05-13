Великобритания ввела санкции против Кабаевой и бывшей жены Путина Лондон ввёл санкции против Кабаевой, бывшей супруги Путина Очеретной, его друзей и близких

Алина Кабаева / Фото Владимир Песня/РИА Новости

Власти Великобритании ввели санкции против олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Алины Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства. Ограничительные меры также приняты в отношении бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной, двух двоюродных братьев главы государства — Игоря и Романа Путиных, а также против других его родственников и друзей. В частности, в санкционный список попали Виктор Хмарин, Юрий Шамалов и Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры российского лидера.

Британия разоблачает теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто ответственен за происходящее на территории Украины, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Виктор Хмарин — российский юрист и бизнесмен. Хмарин владел рядом предприятий, в том числе ООО «Нефтепродуктсервис», которое работало в энергетическом секторе России. Юрий Шамалов работает президентом «Газфонда» и членом совета директоров Газпромбанка. Михаил Шеломов является акционером Банка «Россия».

Предприниматель Игорь Путин приходится двоюродным братом президенту РФ, Роман Путин также приходится братом главе государства. Михаил Путин занимает должность заместителя председателя правления ПАО «Газпром».

Президент России ранее заявил, что санкционная одержимость Запада приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям. Вина за эти последствия, отметил он, лежит полностью на западных элитах, которые организовали антироссийские санкции.

Также глава государства подчеркнул, что введённые рестрикции провоцируют глобальный кризис. Беднейшие государства мира, отметил он, могут столкнуться с голодом.