Машков, Безруков и другие: ЕС ввел санкции против 57 физлиц и структур РФ Евросоюз включил в санкционные списки по России 57 физических лиц и структур

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Сергей Безруков

Евросоюз ввёл новые санкции в отношении 57 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, актёры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, передаёт «Интерфакс».

Также ограничительные меры были введены в отношении Сбербанка, в список попали Фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и военно-патриотическое движение «Юнармия». Под европейские санкции попали и некоторые родственники отечественных предпринимателей, в отношении которых уже были введены рестрикции.

Согласно информации Официального журнала ЕС, к попавшим в санкционные списких физическим и юридическим лицам применят запрет на поездки и замораживание активов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что в стране работают над введением санкций в отношении членов семей российских военных. По его мнению, в случае если российский военный принял участие в специальной операции на Украине, его дети не должны получать право на обучение в странах Запада. Ермак уверен, что в будущем Украина сможет добиться такого рода санкций.