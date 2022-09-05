«От перемены лиц сумма не поменяется»: Миронов об избрании Трасс премьером Депутат ГД Миронов об избрании Трасс премьером: от перемены лиц сумма не поменяется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Действующая глава МИД Великобритании, избранная большинством членов Консервативной партии премьер-министром королевства, продолжит пытаться превратить РФ в колонию Запада, как это делают канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, заявил NEWS.ru руководитель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что «от перемены лиц на Даунинг-стрит сумма не поменяется».

Депутат Госдумы добавил, что политикам островного государства пришлось выбирать из «плохого и очень плохого» вариантов, для Москвы же нет разницы, кто сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Примечательно, что и само британское общество, видимо, выбирало из «плохого» и «очень плохого». <...> В Шотландии уже вообще предрекли катастрофу из-за прихода новой главы кабмина. России нет никакой разницы, кто будет премьером Великобритании. Каждый из них будет выполнять прежнюю установку на сдерживание России, на стремление превратить нас в западную колонию. Этим уже занимаются и Шольц, и Макрон, — сказал Миронов.

Собеседник предположил, что Трасс может повторить «достижение» своего предшественника Джонсона и стать в глазах британцев худшим премьером со времен Второй мировой войны.

Поэтому в данном случае хотелось бы перефразировать известную русскую поговорку: от перемены лиц на Даунинг-стрит сумма не поменяется. Мы все равно выполним все свои задачи, несмотря на лондонские «оскалы», — подытожил Миронов.

В своей речи после избрания Трасс поблагодарила бывшего премьера Бориса Джонсона за реализацию Брекзита, за победу над лейбористами, за борьбу с ковидом и за ответ на внешнюю политику России. Она назвала Джонсона своим другом, а Консервативную партию Великобритании — величайшей партией на Земле. Трасс пообещала снизить налоги, решить проблемы в энергетике и здравоохранении.

Ранее Трасс заявила, что став премьер-министром Великобритании, будет готова отдать распоряжение о применении ядерного оружия в случае необходимости. Она также пообещала уже в течение первой недели премьерства представить действия по борьбе с высокими ценами на электричество. Трасс подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».