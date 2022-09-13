Миронов оценил план гарантий безопасности Украине Лидер «Справедливой России» Миронов заявил, что гарантии безопасности Украине окажутся на усмотрение США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

США и их союзники будут решать, подписывать какое-либо соглашение с Киевом, на каких условиях и стоит ли его исполнять, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя проект плана гарантий безопасности Украины. По его мнению, эти формальности нужны президенту Владимиру Зеленскому как очередной повод для пропагандистской кампании.

Зеленский может предлагать какие угодно варианты договоров и рассчитывать на любые гарантии, но он всего лишь марионетка Запада. Это США и их союзники будут решать: подписывать какое-либо соглашение с Украиной, на каких условиях и стоит ли его выполнять на деле, — уверен Миронов.

Политик добавил, что с другой стороны, если Запад посчитает нужным оказать ту или иную поддержку Украине или изменить свою позицию в отношении антироссийских санкций, он не станет оглядываться на договор и будет действовать по своему усмотрению.

Эти формальности нужны Зеленскому как очередной повод для пропагандистской кампании, демонстрации солидарности западных стран с неонацистским режимом в Киеве. Но ему это не поможет. У любого нацистского режима в истории один конец, — резюмировал Миронов.

Ранее Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также на поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба. Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.