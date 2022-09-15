В Госдуме определили самых патриотичных губернаторов Аксенов, Кадыров и Беглов возглавили думский рейтинг патриотичных губернаторов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

В Госдуме прошла презентация патриотического рейтинга губернаторов во время военной операции на Украине, трансляция мероприятия велась на сайте партии «Справедливая Россия — За Правду». Согласно озвученному топу, лидерами стали глава Крыма Сергей Аксенов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Антилидерами рейтинга стали врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев, врио губернатора Кировской области Александр Соколов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Томской области Владимир Мазур и губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Уровень патриотичности глав регионов во время боевых действий на Украине депутаты замеряли при помощи нескольких критериев: публичная позиция по поддержке военной операции, принятие региональных законов о мерах поддержки участников боевых действий и их семей, а также пропаганда подвигов российских военнослужащих.

Накануне Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой главы регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в России достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил.

Аксенов поддержал идею коллеги. Юрий Зайцев, в свою очередь, заявил, что в Марий Эл тоже ведется работа по подготовке добровольцев.