Глава Марий Эл заявил о работе по подготовке добровольцев для СВО Глава Марий Эл Зайцев: в республике идет работа по подготовке добровольцев для спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что в республике началась работа по подготовке добровольцев для участия в спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в России достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине «любое вооружение». Но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные».