Созданный Прилепиным ГРАД раскритиковали и назвали «пережитком прошлого» Музыкальный критик Бабичев раскритиковал ГРАД и назвал «пережитком прошлого»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал создание в России Группы расследования антироссийской деятельности (ГРАД). По его мнению, из-за стремления покарать артистов подобную организацию можно назвать «пережитком прошлого». Эксперт считает, что можно найти другие способы «призвать на свою сторону».

Мне кажется, те же чиновники в 1990-е — начале нулевых говорили о том, как же было плохо при советской власти, когда создавались подобные списки, запреты. В любом случае какие-то списки с целью кого-то покарать — пережитки прошлого. Мне кажется, что сейчас есть более цивилизованные методы разъяснить, повлиять и призвать на свою сторону, — сказал Бабичев.

3 августа в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Она была создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и объединила депутатов разных фракций, сенаторов, общественников, журналистов. По словам писателя, сопредседателя СРЗП и автора идеи ГРАД Захара Прилепина, целью новой рабочей группы является «исправление кадровой политики государства в сфере культуры». В черные списки Госдумы попали режиссер Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, телеведущий Иван Ургант. и многие другие.