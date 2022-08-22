Миронов высказался об охране известных личностей с патриотической позицией Миронов: в России слишком много известных сторонников СВО, чтобы всех обеспечить охраной

В России слишком много известных людей, поддерживающих военную операцию РФ на Украине, поэтому физически не получится каждого обеспечить охраной, такое мнение выразил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru. По его словам, подавляющее большинство россиян выступают за проведение СВО, а популярные личности лишь разделяют позицию народа.

Думаю, что обеспечить персональную охрану всем таким общественным деятелям просто физически невозможно — таких людей слишком много в нашей стране. Подавляющее большинство граждан России поддерживают спецоперацию, а известные люди разделяют эту позицию народа, являются выразителями его чувств и настроений, — сказал Миронов.

Политик напомнил, что для обеспечения общественной безопасности в стране действуют правоохранительные органы спецслужбы и армия. Последняя в настоящее время «ликвидирует угрозу неонацизма у наших границ», подчеркнул Миронов.

При этом надо понимать, что сегодня мы боремся не просто с отдельными нациками вроде батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и им подобными. Мы ведем борьбу с террористическим неонацистским государством, в которое превратили Украину бандеровцы и их западные кураторы. Быстро их победить не получится. Но я абсолютно уверен, что победа будет за нами, — сказал Миронов.

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