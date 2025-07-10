Прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом: онлайн-трансляция

В ЦКБ Москвы проходит церемония прощания с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Территория вокруг медучреждения оцеплена. Отмечается, что на объекте находится множество сотрудников полиции. В церемониальный зал людей пропускают строго по спискам. Ранее стало известно, что Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге, траурная церемония состоится 11 июля. По данным источников, Старовойт упокоится на Смоленском кладбище.

NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с мероприятия.

11:22 Полиция сняла оцепление вокруг места церемонии.

11:13 Полиция ослабляет режим безопасности на церемонии прощания с Романом Старовойтом. Первым с места проведения мероприятия уехало кинологическое подразделение с собаками.

10.57 Церемония прощания с Романом Старовойтом завершается. Из здания морга вышел священник Русской Православной Церкви, место мероприятия покинула дежурная бригада "Скорой помощи".

10:39 По данным наблюдателей, церемонию посетило около 200 человек, в том числе министр экономического развития Максим Решетников и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Владимир Путин прислал траурный венок, также на церемонию приехала бывшая жена Романа Старовойта с дочерью.

10:07 Прошел час с начала церемонии прощания с Романом Старовойтом и очередь желавших попасть на церемонию иссякла.

9:57 Церемония в ЦКБ продолжается, очередь из желающих проститься с Романом Старовойтом сокращается. Большинство из прибывших сразу после прощания с экс-министром уезжают.

Церемония прощания с Романом Старовойтовым Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

9:45 На церемонию прощания с Романом Старовойтом выстроилась большая очередь из желающих отдать дань памяти экс-министру. При этом очередь движется медленно.

9:27 Новый министр транспорта России Андрей Никитин приехал проститься со своим предшественником Романом Старовойтом. Никитина сопровождали представители Минтранса РФ. Также среди прибывших на церемонию был замечен министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Андрей Никитин на церемонии прощания с Романом Старовойтовым Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

9:22 Попрощаться с Романом Старовойтом приехал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

9:12 К входу в здание, где проходит церемония прощания, выстроилась внушительная очередь: на мероприятие пришли уже десятки человек. Большинство несут траурные букеты из красных роз.

09:04 Прибывшие на прощание начали заходить в зал для церемонии.

08:45 В четверг в 08:45 люди начали собираться на прощание с Романом Старовойтом. На месте прощания — серьезное полицейское оцепление, включающее кинологическую группу с собаками. На автобусе подъехали люди с цветами и венками, судя по всему — представители министерства транспорта.