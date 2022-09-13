Беглов предложил отложить реновацию жилья в Петербурге Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Беглов

Губернатор Санк-Петербурга Александр Беглов предложил Заксобранию приостановить действие регионального закона о реновации многоквартирных домов до 2024 года. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале, добавив, что необходимо время для корректировки законодательства, чтобы «надежно защитить законные права и интересы петербуржцев».

Все это время с Центром управления регионом анализировали обратную связь, которую получали от жителей. Мы должны надежно защитить законные права и интересы петербуржцев. Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства, — написал Беглов.

Он уточнил, что речь идет о положениях петербургского законодательства, «которые касаются комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки». Закон в Петербурге приняли в июне 2022 года, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Ранее сообщалось, что квартиры в домах под реновацию первой волны, которая проходит с 2020 по 2024 год, дорожают значительно быстрее рынка. Все из-за того, что новое жилье при переезде в среднем будет на 20% больше хрущевки.