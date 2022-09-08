Миронов рассказал, как Россия должна ответить на визовые запреты Прибалтики Лидер «Справедливой России» Миронов призвал не отвечать на визовые запреты «неонацистов» Прибалтики

Фото: vk.com/spravo_ross

Сергей Миронов

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru призвал не вводить зеркальные меры в ответ на визовые ограничения со стороны Прибалтики и Польши. Депутат Госдумы уверен, что политика трех бывших советских стран и Варшавы является неонацистской и уподобляться ей не стоит. Парламентарий также предложил пересмотреть все торгового-экономические связи с недружественными государствами и прекратить поставки энергоносителей и других товаров.

Уподобляться неонацистам, а именно так нужно оценивать политику этих стран в постсоветское время, нельзя. Вместо этого необходимо пересмотреть все торгово-экономические связи с недружественными странами и прекратить поставки туда энергоносителей и других товаров. Кормить русофобов нам ни к чему. Да и нам к ним ездить не стоит с учетом возможных провокаций, — считает Миронов.

Кроме того, политик напомнил о внесенном «Справедливой Россией» законопроекта по поводу распространения процедуры упрощенного получения гражданства РФ на жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Он уверен, что такое право должно быть у всех, кто имеет с Россией «тесные исторические, культурные, языковые и духовные ценности».

Взять их под защиту — наш долг, — высказался Миронов.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, с 19 сентября.