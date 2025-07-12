Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 10:37

Опубликовано видео с места жуткой аварии с автобусом в Подмосковье

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом и фурой в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом и фурой в Подмосковье. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Абзац». На нем запечатлены последствия аварии на трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Домодедово.

На кадрах виден большегруз, задняя часть кузова которого оказалась буквально разорвана. В видео также мелькает передняя часть автобуса, разбившаяся от удара. По всей трассе разбросаны элементы обшивки, багаж пассажиров автобуса и битое стекло.

Ранее Госавтоинспекция Московской области сообщала, что, по предварительным данным, в аварии погиб водитель автобуса и не менее 10 человек получили травмы. Для оперативной оценки обстановки и возможной эвакуации пострадавших к месту аварии отправляли вертолет санавиации. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали и причины произошедшей трагедии. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого стало известно, что автомобилем, который врезался в толпу пешеходов в Москве, управлял 23-летний студент. Совсем недавно молодого человека задержали вместе с пассажирами, которые находились в машине в момент ДТП.

Россия
Подмосковье
аварии
ДТП
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные причины, мешающие свержению Зеленского
ВС России начали борьбу с «насильственной» мобилизацией русских на Украине
Наступление ВС РФ на Днепр 12 июля: паника Буданова, движение к Покровску
Стало известно, как Белгородская область пережила массированный удар БПЛА
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июля: грязная ядерная бомба, бои у Купянска
Ненавистника дальнобойщиков заподозрили в экстремизме
«Сокращение на 90%»: в Раде сделали неожиданное заявление о поставках США
Жителя Техаса арестовали за комментарий о Трампе
Магнитные бури сегодня, 12 июля: что завтра, упадок сил, риск инсульта
В Белоруссии бьют тревогу из-за одного шага Киева
«Много кричат»: Лавров оценил попытки создания корпуса для защиты Украины
Странам НАТО посоветовали забыть о фантазиях на счет Балтийского моря
Почему не работает YouTube 12 июля: сбои, отключение рекламы в России
Военэксперт раскрыл, как удар по заводу «Электрон» повлияет на ход СВО
Мерц уронил пирожное с изображением Германии на публике
Блогерша Айза назвала Сябитову и Долину деструктивными женщинами
Жена Макрона унизила его после флирта с Миддлтон и попала на видео
Стал известен новый источник дохода, приносящий США $100 млрд в год
Раскрыт гонорар Булановой за 20 минут выступления
Россиянам объяснили, как узаконить перепланировку без суда
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.