Опубликовано видео с места жуткой аварии с автобусом в Подмосковье Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом и фурой в Подмосковье

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом и фурой в Подмосковье. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Абзац». На нем запечатлены последствия аварии на трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Домодедово.

На кадрах виден большегруз, задняя часть кузова которого оказалась буквально разорвана. В видео также мелькает передняя часть автобуса, разбившаяся от удара. По всей трассе разбросаны элементы обшивки, багаж пассажиров автобуса и битое стекло.

Ранее Госавтоинспекция Московской области сообщала, что, по предварительным данным, в аварии погиб водитель автобуса и не менее 10 человек получили травмы. Для оперативной оценки обстановки и возможной эвакуации пострадавших к месту аварии отправляли вертолет санавиации. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали и причины произошедшей трагедии. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого стало известно, что автомобилем, который врезался в толпу пешеходов в Москве, управлял 23-летний студент. Совсем недавно молодого человека задержали вместе с пассажирами, которые находились в машине в момент ДТП.