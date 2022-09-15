В Госдуме оценили инициативу Кадырова о подготовке добровольцев в регионах Депутат ГД Шеремет оценил инициативу Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине является своевременной, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Речь идет о заявлении главы Чеченской Республики, в котором главам регионов было предложено обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для спецоперации​​​. Шеремет заявил, что украинская армия, включая иностранных наемников, в несколько раз превосходит по численности группировку союзных сил, которые выполняют задачи в рамках СВО, пишет РИА Новости.

У нас очень много патриотов, готовых защищать и отстаивать интересы страны. Сегодня мы фактически воюем против стран коллективного Запада, которые отправляют на Украину наемников и самые современные образцы оружия, — рассказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что западные страны сознательно разжигают военный конфликт на Украине с целью ослабления России.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что запасы вооружения в странах Альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Он добавил, что НАТО необходимо восстановить запасы оружия. По его словам, для этого странам надо будет работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения.