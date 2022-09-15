Генсек НАТО заявил о нехватке оружия из-за поставок Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что запасы вооружения в странах Альянса снизились из-за постоянных поставок Украине. Он добавил, что НАТО необходимо восстановить запасы оружия. По его словам, для этого странам надо будет работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения, пишет CNN.

То, чем нам сейчас нужно заняться, это то, что поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы, — рассказал Столтенберг.

Запад неоднократно критиковали за извлечение выгоды от поставок вооружений Киеву.

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который ранее оказался в центре нескольких скандалов из-за своих высказываний, ранее обвинил немецких политиков в страхе перед президентом России Владимиром Путиным. Бывший украинский дипломат добавил, что российский лидер якобы «знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть». По его словам, это стало возможно из-за провала немецкой политики. Он выразил уверенность в том, что в рамках происходящего на Украине применение ядерного оружия в ближайшей перспективе маловероятно.