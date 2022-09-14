Экс-посол Украины в ФРГ обвинил немецких политиков в страхе перед Путиным Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил немецких политиков в страхе перед Путиным

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который ранее оказался в центре нескольких скандалов из-за своих высказываний, обвинил немецких политиков в страхе перед президентом России Владимиром Путиным. Бывший украинский дипломат добавил, что российский лидер якобы «знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть». По его словам, это стало возможно из-за провала немецкой политики, пишет Die Welt.

Путин знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть. Этот страх — его величайшее оружие, потому что немецкая политика также потерпела неудачу в последние годы и десятилетия, — заявил Мельник.

Он выразил уверенность в том, что в рамках происходящего на Украине применение ядерного оружия в ближайшей перспективе маловероятно.

Ранее состоялись телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Они были посвящены ситуации на Украине и ее последствиям. Переговоры продлились полтора часа. Глава России в разговоре с немецким коллегой также затронул тему продовольствия в мире. Итоги переговоров Путина и Шольца были опубликованы на сайте Кремля и сайте правительства Германии. Отмечается, что канцлер ФРГ и президент РФ условились поддерживать дальнейший контакт.