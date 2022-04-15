Прилепин назвал российские регионы зависимыми от Кремля

Российские губернаторы и мэры самостоятельно принимать решения не могут, они действуют только по команде Кремля, заявил писатель и публицист Захар Прилепин. В качестве примера он привёл ситуацию с Казанью. Там власти открыли мурал в честь погибшего во время спецоперации на Украине выпускника казанского танкового училища Дамира Исламова. Он посмертно получил звание «Героя России». Прилепин призвал другие регионы последовать примеру Казани, но ни один губернатор и мэр не поддержали инициативу казанских властей.

У нас есть и павшие, и живые. Есть «Герои России», которых можно повесить на большое социальное здание в каждом городе. В Казани сделали же изображение. А другие нет, потому что этим градоначальникам и губернаторам не позвонили из Кремля и не сказали: «повесьте». А если не позвонили, они и не делают, а чего вешать без команды? Они когда потоки распределяют им не звонят из Кремля. А тут они не могут принять решение, — сказал Прилепин.

В Волновахе ранее переименовали улицу в честь Героя России Владимира Жоги, который был смертельно ранен, помогая мирным жителям эвакуироваться из города. Жога пал смертью героя, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей. Память легендарного комбата будет увековечена и в Ростовской области.

Также сообщалось, что лейтенанту Роcгвардии Максиму Кoнцову присвоили звание Героя России посмертно. Офицер, пожертвовав собой в бою на Украине, спас товарищей. В результате его действий диверсионная группа противника была уничтожена.

3 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.