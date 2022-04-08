Лейтенанту Роcгвардии присвоили звание Героя России посмертно

Лейтенанту Роcгвардии Максиму Кoнцову присвоили звание Героя России посмертно. Как сообщается на сайте ведомства, офицер, пожертвовав собой в бою на Украине, спас товарищей. В ведомстве также рассказали детали подвига Концова, в результате которого диверсионная группа была уничтожена.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно) <...>. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, получив данные о расположении диверсионной группы националистов, лейтенант выдвинулся в качестве старшего разведгруппы. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Концов лично подавил огневую точку, что позволило окружить диверсантов. Однако сам получил несколько огнестрельных ранений.

Благодаря мужественным действиям лейтенанта Кoнцова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько дивeрсантов взяты в плен, а российские разведчики захватили и ликвидировали крyпный схрон оружия и боеприпасов.

3 марта президент России Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил, что присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.