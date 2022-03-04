Путин присвоил звание Героя РФ погибшему на Украине уроженцу Дагестана

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Глава государства объявил об этом, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно, — сообщил Путин.

Нурмагомед Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. Путин отметил, что в бою он уверенно командовал своими бойцами и как настоящий командир берег подчинённых, а получив ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окружавших его боевиков и себя.

Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, — неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают, — заявил Путин.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, Ещё 1597 получили ранения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходит 3 марта в Белоруссии. Он стартовал в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах.