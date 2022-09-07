Прилепин о Лимонове: «Он 30 лет назад предсказывал, что Украина распадется» Захар Прилепин объяснил, почему считает Эдуарда Лимонова провидцем, опередившим время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Демидов, Алексей Колобродов и Захар Прилепин на книжной ярмарке в Москве

На презентации подарочного издания произведений Эдуарда Лимонова в рамках ММКЯ — Московской международной книжной ярмарки — писатель и политик Захар Прилепин объяснил, почему он считает Лимонова «более провидцем, чем Владимир Жириновский», а также высказался об историческом моменте, в котором «Владимир Путин стал думать как Лимонов».

Писатели Захар Прилепин, Алексей Колобродов и Олег Демидов презентовали четырехтомное собрание литературных произведений Эдуарда Лимонова. Презентация прошла в рамках Московской международной книжной ярмарки в Гостином Дворе.

Почему Лимонов при жизни мнил себя Че Геварой и Фиделем Кастро и считал, что о романтической части его натуры никто не должен знать?

Инициатором издания сборника выступил Захар Прилепин, которого, по его словам, с Лимоновым «связывали сложные отношения». Открыв для себя в нулевые стихи Лимонова и посчитав их гениальными, Прилепин стал собирать его произведения.

Я собирал лимоновские самиздатные книжки, которые он в свое время печатал от руки на машинке и продавал по три рубля за книжицу. Также он обшивал тогда Владимира Высоцкого, Беллу Ахмадулину, Эрнеста Неизвестного, Булата Окуджаву, они ходили в штанах от Лимонова (Лимонов шил джинсы и обшивал московскую богему. — NEWS.ru). Этим он зарабатывал в 1960-е годы. Вообразите себе, вот Лимонов обмеривает Беллу Ахмадулину или Высоцкого! И стихи писал гениальные. Я их стал собирать, собрал огромную томину. Это был 2006 или 2007 год, — рассказал Прилепин.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Писатель, поэт, публицист, председатель партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов во время интервью в Москве

Сам Лимонов, с которым Прилепин был лично знаком, попросил на тот момент пока не издавать это подробное собрание сочинений. Поскольку значительная часть стихов была пропитана романтическим духом и не сочеталась с образом основателя Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Так как «Лимонов мнил себя Че Геварой и Фиделем Кастро одновременно», такой персонаж априори не мог писать романтических стихов, объяснил Прилепин.

Он (Лимонов. — NEWS.ru) сказал: «Захар, пусть это останется у тебя, не надо это сейчас издавать, потом издашь». Прошло еще время, мы с ним поругались. И я забыл [про собрание произведений Лимонова]. Вспомнил через много лет, Лимонова уже не было. Я позвонил своим друзьям Алексею Колобродову и Олегу Демидову: «Мужики, давайте издадим Лимонова!» И мы это сделали, — рассказал писатель.

«Путин, конечно, либерал — у него есть олигархи, буржуазия. У него есть Иван Ургант»

Писатель Алексей Колобродов отметил, что собрание произведений Лимонова включает в себя четыре периода его жизни: до переезда в Москву из Харькова, «доэмиграционный период» (1960-е и начало 1970-х), поздние эмигрантские стихи до 1982 года — «каждое стихотворение — шедевр».

Позже заниматься поэзией Лимонову стало скучно. И до 2000 года он стихов не пишет. Пишет публицистику, основывает партию, ездит на войны, занимается политикой. С 2000-го он снова начинает писать стихи и пишет буквально до последних своих дней, — напомнил Колобродов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Колобродов на книжной ярмарке в Москве

Олег Демидов выразил обеспокоенность тем фактом, что некоторые тексты (рукописи) Лимонова, которые сохранились у его друзей, жен, любовниц, «сейчас продаются с молотка» и попадают в частные коллекции. Соответственно, они становятся утраченными для остальной аудитории поклонников писателя, поэта и общественного лидера.

Захар Прилепин высказал неожиданный взгляд на Эдуарда Лимонова, который, по его мнению, на 30 лет опередил время.

Раньше Жириновского Эдуард Лимонов, между прочим, начал говорить о том, что Украина распадется, что Крым вообще не Украина, что южные области Украины будут вливаться в Россию. Созданная им партия еще в 1999 году в Севастополе на башне раскидала листовки, что «Севастополь — русский город». За это посадили [активистов партии Эдуарда Лимонова] в украинскую тюрьму, потом оттуда их вызволяли, — рассказал Прилепин.

Писатель напомнил, что в 1990-е годы ходили нацболы по Москве и кричали: «Киев — русский город», «Одесса — русский город», «Севастополь — русский город», «Рубль — да, доллар — нет!», «Рабочих — на Канары, олигархов — на нары!». Сигналили машины, водители высовывались из окон и выкрикивали оскорбления.

Прилепин отметил, что Советский Союз пережил в 1991 году либерально-буржуазную революцию, к власти пришли либералы и буржуазия. Они называли Россию частью Европы и настаивали на том, что Россия должна избавиться от всего своего имперского наследства, от милитаристских замашек, пересмотреть свою историю. Лимонов возражал против такого взгляда на страну. Поэтому он состоял в оппозиции к власти: к Михаилу Горбачеву, затем к Борису Ельцину.

И — по мощнейшей инерции — именно так же он воспринял Владимира Путина. Для этого были у него некоторые основания. Потому что с точки зрения культуры, с принятия формы жизни, конечно же, Путин либерал. Потому что у Путина есть олигархи, есть буржуазия, есть Иван Ургант, — считает Захар Прилепин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Демидов на книжной ярмарке в Москве

Писатель напомнил тем, кто забыл о том, что в России в нулевые годы «глашатаями телевизионных дум» были Савик Шустер и Евгений Киселев — которые до недавнего времени на Украине проповедовали. «Вот они у нас в России ранее проповедовали то же самое», — сказал Прилепин.

Почему Прилепин считает, что «не Лимонов стал как Путин», а наоборот?

Захар Прилепин напомнил о том, как в нулевые на один из эфиров Савика Шустера на российском федеральном канале пришел Анатолий Тишин, возглавлявший на тот момент Национал-большевистскую партию. Сам лидер нацболов Лимонов находился в это время в следственном изоляторе. (Лимонова обвиняли в хранении оружия и создании вооруженного формирования, позже обвинение было снято.)

Незадолго до этого эфира нацболы провели протестную акцию в Риге. По Латвии тогда прокатились уголовные процессы против ветеранов Великой Отечественной войны, которые дожили до преклонного возраста и жили в Прибалтике. Им вменяли участие якобы в геноциде латвийского народа и давали реальные тюремные сроки. Члены партии Лимонова публично протестовали против преследований ветеранов. Шустер, по воспоминаниям Прилепина, во время телепередачи стал настаивать на том, чтобы Тишин принес извинения за эти акции всей Прибалтике. В противном случае журналист обещал выгнать лидера нацболов из студии. Анатолий Тишин извиняться отказался и ушел со съемки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин на книжной ярмарке в Москве

Кроме того, вспоминает Захар Прилепил, уже 30 лет назад Эдуард Лимонов публично выражал и свою антизападную позицию. Лимонов говорил о том, что западные страны ведут свои хитрые игры, манипулируя нациями, при этом «всегда и во всём обвиняют других». Лимонов утверждал, что Россия никогда не станет частью западного мира. Эти убеждения, по словам Прилепина, создавали Лимонову при жизни значительные проблемы.

Лимонова перестают принимать в обществе. Перестают издавать его книги. Его начинают считать отбросом общества и маргиналом. Он стоически весь этот путь прошел. Это только сейчас, взрослым человеком понимаешь, как ему было сложно. Мог бы просто поиграть (выражать другую, популярную в те годы прозападную позицию. — NEWS.ru). И быть тем, кем считались тогда Василий Аксенов, Владимир Войнович. Имел бы тиражи, славу... Но он не отступил от своих убеждений, — объяснил Прилепин.

Захар Прилепин считает, что Владимир Путин был искренен, когда пытался дружить с западными партнерами. В российские школы ввели ЕГЭ, провели реформу здравоохранения и другие преобразования по западному образцу. Однако Запад продолжал двигать антироссийскую повестку, говорит писатель.

В итоге, когда у Путина закончились все доводы, он сказал: ну не хотите дружить, значит, будет по-другому. Его логика понятна. Но Лимонов всё это понял гораздо раньше, — подчеркнул Прилепин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

Писатель пояснил, что сам Эдуард Лимонов резко изменил свое отношение к Владимиру Путину в 2014 году, стал называть его императором. Поскольку президент начал воплощать в жизнь идеи русского мира, о которых Лимонов говорил на протяжении 30 лет.

Поэтому когда говорят, мол, Лимонов сначала был оппозиционером, а потом «стал как Путин», это не так. Тут более сложная конструкция, — отметил Захар Прилепин.

«Скорее это Путин стал как Лимонов», — уточнил Алексей Колобродов, призвав в финале беседы читать статьи Эдуарда Лимонова, которые существуют в открытом доступе. По мнению Алексея Колобродова, эти статьи гораздо информативнее, «чем программы Владимира Соловьева».

Захар Прилепин резюмировал, что кто-нибудь из либералов, например «какая-нибудь Ксения Собчак», может сказать, якобы Лимонов был против государства. «Что вы понимаете в Лимонове? Лимонов — это тотальная абсолютно власть, диктатура, вот это Лимонов», — обозначил Прилепин.