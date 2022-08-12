«Бондарчук — других позиций»: Прилепин раскритиковал режиссёра за молчание Прилепин усомнился в желании Бондарчука снять героическое кино про Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Захар Прилепин усомнился, что Фёдор Бондарчук захочет снимать героико-патриотический фильм о сегодняшних событиях в Донбассе. Писатель считает, что у маститого режиссёра «сложное отношение» к этой теме. Этими мыслями он поделился в интервью с Вячеславом Манучаровым на его YouTube-канале.

Писатель не раз говорил, что россиянам не хватает патриотических творческих проектов в поддержку бойцов, который освобождают Донбасс от неонационалистов. Сам Прилепин постоянно публикует в своём Telegram-канале достойные патриотические стихи и очень сетует, что на эту тему нет ни спектаклей, ни кино, которые так необходимы в непростое для страны время.

Манучаров, в свою очередь, предположил, что за такое кино вполне мог бы взяться Фёдор Бондарчук. Однако Прилепин отверг эту идею хотя бы по причине того, что режиссёр из знаменитой династии ни разу не высказал свою позицию по поводу спецоперации.

Бондарчук — других позиций. Во-первых, он не высказывался, во-вторых, что-то мне подсказывает, что у него очень сложное отношение к этой теме. Поэтому — нет, — решительно отверг кандидатуру режиссёра писатель.

Что касается других мастеров экрана, то Михалков, Бортко и Шахназаров уже, скорее, являются «пророками» и не работают в качестве режиссёров, считает писатель.

И я говорю, действующих режиссёров у нас человек 50. Не пять, не три, а человек 50–100. И хоть один высказался в поддержку спецоперации? Ни один! Нет ни одного фильма, касающегося темы Донбасса, — резюмировал Прилепин.

К слову, Бондарчук недавно приступил к съёмкам нового фильма, но только будет он посвящён закулисной жизни актёров. Сценарий для фильма написала молодая супруга Бондарчука Паулина Андреева, которая в силу своей профессии, несомненно, является докой в этой теме.

Ранее сообщалось, что Бондарчук попал в «чёрный список» рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).