Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа

За прошедшие сутки российские территории вновь подверглись ударам украинской армии. Противник попытался атаковать инфраструктурные объекты. В Кировской области задержали пособника Киева, который собирался совершить теракт на Транссибирской магистрали. У Запорожской АЭС разгорелся пожар в результате обстрелов ВСУ. В Краснодарском крае беспилотник упал на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Десятки дронов ВСУ за ночь атаковали территорию РФ

В ночь на 13 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на семь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 46 дронов.

Больше всего воздушных целей — 15 — было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Волгоградской. Семь беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем, по два — над Крымом, Белгородской и Воронежской областями. Также два дрона были подавлены над Азовским морем.

Утром 13 августа противник вновь атаковал РФ с помощью беспилотных аппаратов. По данным военного ведомства, три БПЛА были поражены силами ПВО над Белгородской областью.

Украинский беспилотник атаковал НПЗ на Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки украинского беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Обошлось без жертв и пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате загорелась „Газель“. Предварительно, никто из людей не пострадал. Возгорание быстро ликвидировали, на месте сейчас работают оперативные службы», — говорится в релизе оперштаба.

ВСУ атаковали часть нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Два крупных пожара произошли в Брянской области накануне вечером, 12 августа. О возгораниях на объектах сообщили мониторинговые Telegram-каналы. Предположительно, речь идет о Стародубском и Унечском районах.

«Прилет по Высокому (Брянская область). Инфраструктура», — сообщил брянский Telegram-канал «Новозыбков Fox», сославшись на данные читателей.

В районе поселка Высокое находится линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча», один из крупнейших узлов магистральной сети нефтепровода «Дружба», соединяющего Россию и Европу.

Ни Минобороны РФ, ни местные власти не комментировало эту информацию.

Обломки дрона ВСУ рухнули на крышу жилой многоэтажки в Волгограде

Обломки одного из дронов ВСУ, сбитых ночью, упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, сообщила пресс-служба администрации региона. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пострадавших и серьезных повреждений удалось избежать. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Специалисты оперативных служб провели эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — говорится в заявлении.

Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на село в Курской области

FPV-дрон ВСУ влетел в частный дом в селе Заолешенка в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. 45-летний местный житель получил ранения.

«У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног. Его доставили в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

ВС РФ уничтожили украинский дрон с помощью боевого лазера

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение украинского беспилотника FP-1 с помощью российского боевого лазера. На кадрах можно увидеть, как дрон-камикадзе подвергается воздействию светового луча и взрывается через 10 секунд.

Пятеро детей пострадали из-за атаки украинского FPV-дрона на белгородское село

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 27 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 80 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и три частных дома, гражданский объект, магазин, линии электропередачи, хозпостройки, трактор, грузовой и семь легковых автомобилей.

По словам губернатора, два человека пострадали в Грайворонском округе. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона были ранены пятеро детей: девочки 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летний мальчик. В Мокрой Орловке боец самообороны пострадал в результате прилета беспилотника.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Один человек погиб и шестеро пострадали при ударах ВСУ по ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили 16 боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. В результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет. Один человек погиб.

«Вчера в 22:30 вражеский БПЛА атаковал центр Горловки. В результате сброса взрывоопасного предмета на проспекте Ленина погибла женщина», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Пособник Киева собирался совершить диверсию на Транссибе и перейти на сторону ВСУ

В Кировской области силовики задержали пособника Киева, который собирался поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования военных грузоперевозок. По информации ФСБ, ранее подозреваемый 2006 года рождения наносил проукраинские надписи в общественных местах.

«Впоследствии противником ему поставлена задача прибыть в Москву с целью заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону Вооруженных сил Украины», — рассказали в ФСБ.

Обстрелы ВСУ вызвали пожар у Запорожской АЭС

На территории вблизи Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на месте происшествия работали сотрудники МЧС. Радиационный фон в норме. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. <…> Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме», — написал Балицкий.

