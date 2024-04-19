Рано погиб, уехали из РФ: как сложились судьбы актеров «Гостьи из будущего»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алиса с миелофоном в представлении ИИ

18 апреля в прокат вышел фильм «Сто лет тому вперед» по произведению советского писателя-фантаста Кира Булычева. Почти 40 лет назад, в 1985 году, режиссер Павел Арсенов выпустил киноленту по этой же книге — «Гостья из будущего». Многосерийный фильм стал необыкновенно популярным в СССР. Почему исполнительница главной роли — Алисы Селезневой Наталия Гусева отказалась от карьеры актрисы и что случилось с Алексеем Фоминым, который сыграл Колю Герасимова, и другими актерами — в материале NEWS.ru.

Почему «Гостья из будущего» был таким успешным фильмом

Телевизионный критик Александр Горбунов напомнил в беседе с NEWS.ru, что в советское время почти не снимали фантастические фильмы. По его мнению, именно поэтому «Гостья из будущего» стала такой успешной.

«К просмотру располагали и музыка, и искренность актрисы, которая играла Алису. И сама картина получилась очень теплой, хотелось верить в светлое будущее. При этом мы знаем — об этом вспоминал и режиссер в своих интервью, и на экране заметно — съемки фильма проходили при более чем скромном бюджете», — отметил Горбунов.

Поскольку тогда не существовало компьютерной графики, создателям картины пришлось проявить фантазию. Так, кусок фанеры с кубиком Рубика по центру панели превратился в машину времени, а кристалл кварца в футляре из обычного магазина сувениров — в миелофон. Сцены из «Института времени» снимали в павильоне киностудии имени Горького, обклеив комнату белыми обоями. Декорация была небольшой, и эффект якобы запутанных коридоров был создан операторами, которые вели съемку помещения с разных ракурсов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Алиса в представлении ИИ

Чем всех так поразила Алиса из «Гостьи из будущего»

Историк Александр Шпагин, который дружил с Павлом Арсеновым, признался NEWS.ru, что «категорически не понимает» секрет успеха «Гостьи из будущего». По его данным, даже сам режиссер фильма считал собственную картину «жутко скучной».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Александр Шпагин

Киновед предположил, что фильм понравился зрителям благодаря исполнительнице главной роли, а также «гениальной музыке композитора Евгения Крылатова».

«Наташа Гусева, которая сыграла Алису, до сих пор считается лучшей актрисой конца ХХ века, согласно опросам зрителей и особенно интернет-аудитории. Притом, что она не актриса и не собиралась ею быть. Но у нее очень красивые глаза, действительно неземные. То есть, ее утвердили на эту роль за красивые глаза, это не метафора в данном случае. И Крылатов хорошо сработал, это уникально качественный композитор, он никогда не работал плохо», — высказал мнение историк кино.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Алиса Селезнева в представлении ИИ

Как Гусевой досталась роль Алисы

До съемок в кино Гусева училась в обычной московской школе. По словам исполнительницы роли Алисы, она была «зажатой, очень закомплексованной и совершенно некоммуникабельной». Наталия попала на пробы благодаря своей любви к поэзии и счастливому стечению обстоятельств.

«Наша прима класса заболела, когда пришла помощница режиссера (отбирать детей для участия в съемках). Тогда учителя сказали, что вот эта девочка — указав на меня — тоже, в общем-то, стихи неплохо читает. И мне сказали: „Приходи во столько-то на киностудию“. Мне было очень интересно, любопытно. Но я была на 100% уверена, что меня никуда не возьмут … Так что, когда меня утвердили (на роль Алисы), для меня это был шок», — вспоминала в интервью Гусева.

Как рассказала исполнительница главной роли, одной из самых сложных для нее стала сцена прыжка на уроке физкультуры. Оператор снимал с нижнего ракурса, девочка ужасно боялась упасть на него и сломать ему шею или камеру.

Фильм вышел на экраны в дни весенних школьных каникул в 1985 году. После первой же серии, по воспоминаниям историка кино Шпагина, все советские дети начали играть в Алису, миелофон и космических пиратов.

«И десятки мальчиков и девочек, прознав московский адрес Гусевой, дежурили под окнами ее квартиры. Бедная девочка не знала, что ей делать с этой внезапно свалившейся славой, причинявшей ей огромные неудобства», — подчеркнул киновед.

По словам самой исполнительницы роли Алисы, она пережила массу неудобств в связи с ранней популярностью. К примеру, однажды ее хотели побить девочки из пионерского лагеря, так как ей завидовали, а мальчики бросали в комнату протухшие помидоры: они так проявляли свое внимание.

Фото: Киностудия им. Горького Обложка к сериалу «Гостья из будущего»

Что стало с актерами из фильма «Гостья из будущего»

После успеха фильма «Гостья из будущего» Наталия Гусева снялась еще в нескольких картинах. В 1989 году ее пригласили на главную роль в фильме «Авария — дочь мента». Гусева отказалась из-за отрицательного образа главной героини: «Не хотела этой ролью перечеркнуть светлый образ Алисы». «Аварию» сыграла Оксана Арбузова, которая сейчас состоит в браке с Иваном Охлобыстиным.

Наталия Гусева выбрала профессию биохимика, руководила производством иммунобиологических препаратов. Она замужем, воспитывает двоих детей и крайне редко дает интервью, так как не любит повышенное внимание.

Марьяна Ионесян (роль Юли Грибковой) закончила философский факультет МГУ, и в 1990-х эмигрировала в США. Семен Бузган (Коля Садовский) также уехал из России — в Израиль, где работает в сфере рекламы. Алексей Муравьев (Боря) закончил МГУ, защитил кандидатскую, пишет книги по истории религии и преподает.

Об Илье Наумове (Фима) известно только то, что он работает в строительном бизнесе. Он отказывается участвовать в посвященных фильму ТВ-эфирах.

«Логично, что они не стали актерами. Потому что все до единого дети в этой картине с профессиональной точки зрения отвратительно плохо играют», — считает Шпагин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Коля Герасимов в представлении ИИ

До съемок в «Гостье из будущего» исполнитель роли Коли Герасимова Алексей Фомкин занимался в детской театральной студии при ДК «ЗИЛ» и сыграл главные роли в нескольких сериях «Ералаша».

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский отзывался о Фомкине как об «очень талантливом и ярком мальчишке». В 1990-х новые фильмы почти не снимали. Как рассказывал в интервью NEWS.ru Грачевский незадолго до своей смерти, мечтавший о новых интересных ролях Фомкин впал в депрессию и после армии уехал залечивать душевные раны в деревню во Владимировской области, где жила его бабушка. В возрасте 26 лет он погиб во время пожара. В августе 2024 года ему бы исполнилось 50.

«Никакой мистики или „проклятия роли“ в трагически раннем уходе артиста из жизни я не вижу. Видимо, такая судьба: из которой он не смог „выпрыгнуть“», — считает Горбунов.

Критик признался, что с нетерпением ждет выхода ленты «Сто лет тому вперед», так как ему интересно, как осовременили эту историю и по-другому расставили акценты. Книги Булычев с годами не потеряли своей актуальности, заключил Горбунов.

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