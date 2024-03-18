Вдова Грачевского: «Для меня Боря не умер, я его чувствую»

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Актриса Екатерина Белоцерковская и режиссер Борис Грачевский

Сегодня, 18 марта, исполнилось бы 75 лет Борису Грачевскому — художественному руководителю детского киножурнала «Ералаш». Он скончался три года назад от последствий коронавируса. Каким был Грачевский и что помогает пережить боль утраты после его ухода, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала вдова режиссера Екатерина Белоцерковская.

«Для меня Боря точно не умер»

— Борису Юрьевичу исполнилось бы 75 лет. Как планируете отмечать его юбилей?

— Я обязательно поеду на кладбище. И, безусловно, дома отметим в семейном кругу его юбилей. Семейный круг — это сестры Бориса и брат, некоторые друзья. И, конечно, мы с сыном Филиппом.

При жизни Боря всегда отмечал день рождения в ресторанчике с семьей и друзьями, тихо-спокойно, и потом дома близким кругом.

— Что бы вы сейчас сказали Борису Юрьевичу, если бы он был рядом с вами?

— Я бы ему сказала «спасибо за замечательного сына». Это в первую очередь. Сказала бы, что я его очень сильно люблю и буду всегда любить. Я бы ему просто сказала спасибо — за то, что он есть в моей жизни. Именно «есть!». Для меня он точно не умер, я его чувствую, ощущаю. Для меня он просто уехал куда-то далеко на гастроли, просто они затянулись.

— Что вы рассказываете о Борисе Юрьевиче вашему сыну Филиппу?

— Сейчас бы Боря, конечно, млел от счастья, потому что Филипп бегает и поет: «Мальчишки и девчонки, а также их родители...» Пока он маленький, папа для него — это картинки, фото... Знает, что Боря создал «Ералаш». Самый любимый сюжет с папой — это где тот играет джина. Любит сюжет «Мама, купи мне котика». Потому что безумно любит котиков. Удивительно — мы с Борей оба собачники, а наш ребенок любит котиков, смотрит этот сюжет, за мной бегает и повторяет: «Мама, купи мне котика, купи котика!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Интервью с режиссером юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским

«Не могу утверждать, будто я не сломалась. Еще как сломалась»

— Чем Филипп похож на Бориса Юрьевича?

— Он такой же мягкий, добрый, очень нежный и ласковый мальчик, романтичный. Этим сильно похож на отца. У него такая же, как у Бори, колоссальная память: очень быстро учим стихи.

О талантах пока рано говорить, ну какие могут быть в четыре года? Ребенок познает жизнь, ему абсолютно все интересно: и петь, и учить стихи, и рисовать... Любит создавать поделки и лепить из пластилина. Очень разносторонний мальчик. Мне кажется, все дети разносторонние. Главное, их заинтересовать.

— Как вы его воспитываете? Кто вам помогает?

— Я из тех мам, из которых можно любые веревки вить. Что сын благополучно и делает. Считаю, воспитание ребенка — это безусловная любовь. Когда она есть между ребенком и родителем, то все будет хорошо. Помните, как у Рождественского: «Все начинается с любви». С ребенком то же самое, все начинается с любви. Воспитывать сына мне помогает моя мама.

— Что бы вы посоветовали людям, которые тоже переживают уход близкого человека? Как не сломаться и не замкнуться в своем горе? Что помогает лично вам?

— Не могу утверждать, будто я не сломалась. Сломалась еще как, очень сильно. Боль не уходит и даже не притупляется. Может быть, должны десятилетия пройти, чтобы она притупилась. Мне чуточку легче, потому что есть ребенок. Если есть дети, совет только один: погрузиться в их воспитание. Потому что ребенок — это продолжение вас двоих.

Я преклоняюсь перед теми, кто умеет выдержать такое испытание. Они, наверное, сильные люди, а я слабая. И совет дать невозможно. Просто нужно жить, есть такая поговорка: «Живите для живых». Другого выхода нет, приходится жить.

— У вас теплые отношения с Василисой — дочерью Грачевского от предыдущего брака. Продолжаете общаться?

— Да, конечно, мы общаемся — и с Василисой, и с ее мамой Аней. Василисе 11. Она учится, растет, все хорошо.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вдова создателя детского юмористического киножурнала «Ералаш» режиссера Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Борисом Грачевским

«Когда любишь человека, хочется делать ему приятное»

— Как знакомство и брак с Борисом изменили ваш характер и мировоззрение?

— Помню, когда Василиса была маленькой и приезжала к нам, то Боря придумал и рассказывал ей сказку про Снежную королеву. В этой сказке Снежная королева хранила свое сердце в морозилке и иногда его доставала. В какой-то момент сердце растаяло: она встретила принца.

Маленькая Василиса как-то спросила: «А это сказка про Катю, что ли?» Действительно, до встречи с Борей я и была такой Снежной королевой, холодной и жесткой. Кажется, была даже в чем-то стервой. Но он сумел растопить сердце, сделал меня очень романтичной и мягкой. Чтобы я плакала, когда смотрю кино, у меня никогда раньше в жизни такого не происходило. А теперь я смотрю какой-нибудь романтичный фильм и реву.

Я научилась готовить, до встречи с Борей не умела. Могла яичницу пожарить или пельмени из магазина сварить... Теперь могу готовить даже ресторанные блюда, учитывая, что сажала Борю на диету и всю диетическую кухню, включая тортики, освоила. Ведь когда любишь человека, хочется делать ему приятное.

— Как изменился ваш взгляд на понятие счастья после встречи с Грачевским?

— У жестких людей редко присутствует понятие счастья. Они, мне кажется, даже не знают, что это. И я не знала. После встречи с Борей для меня семья — это счастье: держать в чистоте и в порядке дом. Когда у нас появилась собака, это было неимоверное счастье. Затем родился Филипп — еще большее счастье, которое невозможно описать словами, перевернуло еще раз жизнь уже у нас двоих.

Допускает ли вдова Грачевского новый брак

— Борис был значительно старше вас. Как эта разница в возрасте могла не ощущаться?

— Я себя иногда чувствовала старше, чем он. Боря шутил, что мне нужно было родиться в Англии с моим менталитетом: «Ты как старуха, бу-бу-бу». Он никогда не бубнил. У него внутри будто жил 12-летний веселый мальчишка. Насчет возраста, как любил повторять сам Борис: «Главное — не сколько тебе, главное — как...» Мне было хорошо с ним.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссеру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актёр Евгений Герасимов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актёр Евгений Герасимов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Актриса Ольга Кабо (справа) на церемонии открытия памятника создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти. Монумент создали безвозмездно друзья директора Ленкома Марка Варшавера Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Актриса Ольга Кабо (справа) на церемонии открытия памятника создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти. Монумент создали безвозмездно друзья директора Ленкома Марка Варшавера Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Памятник создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому, открытый на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Вдова Екатерина Белоцерковская на церемонии открытия памятника создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Вдова Екатерина Белоцерковская на церемонии открытия памятника создателю Ералаша, режиссёру Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Открытие памятника режиссёру и худруку киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище

И нам было интересно вместе. У него в жизни присутствовало «три кита» — живопись, музыка и литература. И мне это всегда было интересно, завораживало. Мы прекрасно проводили время в музеях, изучая картины. Я безумно люблю Климта. Боря поехал со мной в Вену в музей Климта. Мы потом три дня это все обсуждали...

— Вы допускаете для себя повторный брак?

— Я — нет. Мне кажется, я тот человек, который любит один раз и навсегда. До встречи с Борисом — понятное дело, я была девчонкой — были влюбленности и страсть. Но любовь я обрела только с Борей. И я не могу даже подумать сейчас о возможных отношениях с другим мужчиной, знаете, есть такое понятие «лебединая верность»...

Главный человек для меня теперь навсегда — это наш с Борей сын. Это мой «Оскар», моя «Ника», мое самое большое в жизни счастье. Для него я живу и буду жить дальше, как бы тяжело ни было.

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