Вдова Грачевского хочет родить второго ребенка Вдова Грачевского заявила о желании родить дочь через два года после его смерти

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Екатерина Белоцерковская с сыном

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская в эфире шоу «Звезды сошлись» сообщила о желании родить второго ребенка более чем через два года после смерти супруга. По словам женщины, Грачевский заморозил свой биоматериал в клинике в Израиле и оплатил хранение на 20 лет. Белоцерковская заявила, что сможет воспитать двоих детей в одиночку, потому что считает себя сильной.

Мы заморозили и сохранили биоматериал. Хранится в Израиле, во-первых, мы там лечились — онкологию лечили. Все проходили чекап. Боря оплатил хранение на 20 лет. Получается, у нас сохранен биоматериал его, а я после родов сохранила пуповинную кровь ребенка. Девочку хочу. Меня останавливает то, что пока у меня маленький первый ребенок, — пояснила вдова создателя «Ералаша».

Белоцерковская подчеркнула, что идея заморозить сперму мужа возникла из-за того, что несколько ее предков умерли от онкологии. Женщина собиралась спасти своего ребенка от лейкемии «чистыми стволовыми клетками», чтобы не искать донора костного мозга.

В 2022 году сообщалось, что Белоцерковская была госпитализирована после открытия памятника ее супругу на Троекуровском кладбище. Это случилось спустя ровно год после смерти создателя «Ералаша». Она опубликовала кадры из больницы подчеркнув, что, траурные мероприятия сильно сказались на ее здоровье, после чего она попала в больницу.