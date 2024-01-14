«Не планировал умирать»: подруга Грачевского о его детях, вдове и судах

Фото: Из личного архива Ларисы Преториус

Борис Грачевский и Лариса Преториус

14 января исполнилось три года со дня смерти Бориса Грачевского. Продюсер, директор кинофестиваля визуальных искусств Всероссийского детского центра «Орленок» и близкая подруга руководителя детского киножурнала «Ералаш» Лариса Преториус дала эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказала об отношениях и последнем разговоре с ним.

«Дружили 40 лет»

— Как вы познакомились с Борисом Грачевским?

— В начале 1980-х я руководила Центральным детским кинотеатром на улице Бахрушина в Москве. У нас проходили кинопоказы и встречи с интересными личностями тогда еще советского кино. В том числе — показы «Ералаша», и приехал Грачевский. Тогда мы подружились, и дружили около 40 лет.

В начале 1990-х я придумала детский кинофестиваль. Сначала он обосновался в детском лагере «Артек» в Крыму. Представьте сами: СССР распался, цены летят вверх — а мы продвигаем доброе детское кино. И Боря вместе со мной плечом к плечу. Для проведения первого фестиваля я нашла 15 миллионов рублей — помогли знакомые предприниматели. Следующий стоил 150 миллионов, а третий уже полтора миллиарда. Инфляция! Но мы выстояли.

Боря привозил в Артек свою дочку Ксению, она тогда была подростком, милая чудная девочка.

К сожалению, в Крыму после распада Союза началась так называемая украинизация. Мне надо было везти подарки детям — таможня требовала огромную пошлину, ввозить кинокопии стало проблемой. И мы перебазировались — в детский лагерь «Орленок» под Туапсе. Боря в итоге стал президентом нашего фестиваля.

Мы устраивали творческие встречи детей с известными артистами и кинопоказы, снимали в том числе новые выпуски «Ералаша» — «Лагерь моей мечты», «Нечистая сила», «Тихий час» и другие замечательные истории. Боря фонтанировал идеями, дети его обожали.

Фото: Из личного архива Ларисы Преториус

— Он был счастливчиком? Или прошел сложный жизненный путь?

— В профессии, я считаю, счастливчик. Он пришел работать на киностудию имени Горького еще в 70-е. Начинал администратором на сказках режиссера Александра Роу. В итоге стал руководителем такого мощного детского проекта, как «Ералаш», — успешного, популярного, любимого зрителями. В этом плане — счастливчик однозначно. В личной жизни, конечно, были свои перипетии и сложности.

Новые подробности о внебрачном сыне Грачевского

— Уже после смерти Бориса Юрьевича всплыла история о его якобы внебрачном сыне в «Орленке». Это было правдой?

— Действительно, у него рос ребенок, мама которого работала в «Орленке». Причем старшего сына Бори (от брака с первой женой Галиной Яковлевной. — NEWS.ru) зовут Максимом, и второй мальчик — тоже Максим. Я с ним знакома, помогала ему в Москве. Он работал во ВГИКе и одновременно учился на заочном — на юридическом факультете. От театрального вуза до киностудии Горького, где базировался «Ералаш», пять минут ходьбы. Но Максим почему-то так и не решился зайти к отцу познакомиться. А сам Боря отшучивался, когда я пыталась поговорить с ним о сыне, говорил: «Это легенда „Орленка!“» (якобы никакой он не отец). В последний наш разговор на эту тему он мне сказал так: «Мне мама Максима заявила, что он не мой». Видимо, на эмоциях женщина сказала... В общем, не смогла я разрулить эту ситуацию при наших дружеских с ним отношениях.

Притом что Максим похож на Борю больше остальных его детей (всего у Грачевского пятеро детей. — NEWS.ru). Вообще мальчик умный вырос. Работает в сфере питания — открыл несколько ресторанов. Ему очень хотелось доказать отцу, что он что-то из себя представляет, даже когда-то говорил «буду президентом». Максим успел попрощаться с Борей в Доме кино — был на похоронах, я его видела.

— Дочь Ксения, о которой вы упоминали, прекратила общение с Грачевским после его развода с ее мамой. Он сам рассказывал мне об этом в интервью. Говорил так: «Я придумал для себя, будто Ксения уехала за границу и там нет связи». Но заметно переживал.

— Она просто приняла сторону матери после развода. Я ее понять могу, в принципе. Ну, а кроме того, у них (Грачевского и Ксении. — NEWS.ru) не сложилось и в «Ералаше» — она пришла туда работать, но почему-то не сработалась с отцом.

Для Бори разрыв с дочерью был, конечно, болезненной темой. На его похоронах я Ксению не видела, по-моему, ее не было.

— Второй брак Бориса Юрьевича — с Анной Панасенко — закончился публичным скандалом и разводом. И только в третьем — с Екатериной Белоцерковской — он, казалось, нашел счастье. Я бывала у них дома и лично наблюдала за тем, как трогательно Катя заботилась о Грачевском.

— Катя действительно молодец. И ему было с ней надежно, он искал такого верного человека. В лице Кати обрел любовь. Она — искренняя, верная ему до сих пор. Посмотрите, какая ухоженная могила, какой достойный памятник. Катя ухаживает, очень часто бывает (на Троекуровском кладбище, где похоронен Грачевский. — NEWS.ru).

Фото: Из личного архива Ларисы Преториус

«У Бори не было больших накоплений»

— Когда вы общались с Борисом в последний раз?

— В начале января я отдыхала на Алтае, мы созванивались по видеосвязи. А потом Боря оказался в больнице и звонил мне оттуда. 13-го я вернулась в Москву. Он мне написал: «Дела хреново, нечем дышать». 14-го Бори не стало.

— После его смерти начались суды. Первая жена пыталась отсудить свою часть в наследстве, директор «Ералаша» Аркадий Григорян также заявил финансовые претензии к вдове Грачевского Екатерине (суть претензий директора «Ералаша» заключается в том, что Грачевский брал кредиты. А официальные наследники по закону вместе с имуществом покойного наследуют и его долги. — NEWS.ru).

— Суды по поводу этих займов идут до сих пор. Но Боря же брал не для себя — он брал для «Ералаша», на съемки. И вменять долги компании наследникам я считаю неправильным. Я с Аркадием разговаривала об этом: «Боря ведь на тебя с небес смотрит, как тебе не стыдно?» Он выслушал — и продолжает судиться. Дай бог, чтобы у Кати хватило сил и терпения выдержать.

У Бори не было больших накоплений. Он почти все имущество оставил первой семье. Позже купил квартиру для Василисы (дочь от второго брака. — NEWS.ru) — влез в долги и несколько лет отдавал. И платил алименты достаточно приличные. Остальные деньги до копейки вкладывал в «Ералаш», жил и дышал им.

Про Катю и младшего сына почему-то не успел подумать, не оставил завещание. Ну, он же не планировал умирать. Вот настолько был оптимист, не думал, что его накроет.

Фото: Из личного архива Ларисы Преториус Борис Грачевский

— Сейчас «Ералаш» существует?

— Мне кажется, что в связи с судами съемки приостановились и пока киножурнал живет на старых дрожжах. Но Аркадий сделал летом кинофестиваль, назвал «Грачевский». Я присутствовала на открытии. Показывали документальный фильм о Боре — почему-то интервью только первой жены. Катя присутствовала в зале. Ее не представили, я не знаю, почему такое отношение, не могу понять. Как-то не по-доброму. Я считаю, вообще людям друг к другу надо относиться более бережно. А Катя все-таки была законной женой, есть общий с Борисом ребенок. Прекрасные отношения у Кати и с Василисой, они много путешествовали вместе при жизни Бори.

— О чем мечтал Борис Юрьевич? Что он не успел?

— Мечтал снимать полнометражные картины. Снял картину «Крыша», мы привозили ее в «Орленок». Прокат был не очень успешным, тема сложная — отношения подростков с родителями и между собой. Чуть позже он снял историю о любви — «Тантрическая симфония, или Между нот». Но даже при своей популярности непросто было ему «пробивать» эти фильмы на большой экран и телеканалы. И «Ералаш» в последние годы приходилось буквально «пробивать», это тоже не прибавляло сил, а забирало.

К сожалению, и наш фестиваль в «Орленке» сейчас приостановлен. Много лет помогал Станислав Сергеевич Говорухин (1936–2018), он был председателем попечительского совета. Но и он ушел, и Бори не стало. Последние три года нам отказывают в финансировании фестиваля, отказали и в финансировании продолжения фильма «Легенды «Орленка». Притом что первая часть прошла с огромным успехом, картина стала лидером зрительского опроса. Мы даже «Чебурашку» обошли, именно по оценкам зрителей. Зрители тоже пишут: мы хотим продолжение. Так что и нам предстоит еще побороться за фестиваль и за детское кино у нас в России.

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