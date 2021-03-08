«Теперь цветы дарить буду я»: вдова Грачевского провела 8 Марта с сыном

https://static.news.ru/photo/79e220a4-8021-11eb-8667-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Вдова художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в Международный женский день походам в ресторан с подругами предпочла общество сына Филиппа. Через месяц мальчику исполнится год.

Светская львица поделилась в историях Instagram кадрами, на которых играет с малышом. Впервые этот праздник женщина проводит без супруга. Она не стала скрывать, что ей тяжело от того, что он больше не подарит ей букет по случаю праздника.

Теперь цветы дарить буду я. Спасибо за сына. Люблю, — написала Белоцерковская.

Вдова Грачевского часто навещает его могилу на Троекуровском кладбище и следит за тем, чтобы там всегда были живые цветы.

instagram.com/belotserkovskaia_official

Грачевский умер в московской клинике 14 января. Он скончался в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, писал NEWS.ru. По словам доктора медицинских наук и телеведущей Елены Малышевой, ситуацию осложнила меланома — «самый злокачественный вид рака».