Малышева объяснила, почему коронавирус стал смертельным для Грачевского

Режиссёр Борис Грачевский, известный как создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», стал жертвой не столько коронавируса, сколько своих хронических проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
По её словам, смерть заслуженного деятеля искусств РФ связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы, в том числе проходил химиотерапию. В комментарии к одной из своих публикаций в Instagram, отвечая на реплику одного из подписчиков, Малышева
В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной, — объяснила она.
Малышева добавила, что ей «бесконечно жаль» этого очень светлого человека.
При этом она задалась вопросом, что же теперь будет с главным проектом всей жизни режиссёра — «Ералашем».
Грачевский умер в московской клинике 14 января. Он скончался в возрасте 71 года на фоне заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.