Малышева объяснила, почему коронавирус стал смертельным для Грачевского

https://static.news.ru/photo/f36d6670-571f-11eb-947a-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Режиссёр Борис Грачевский, известный как создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», стал жертвой не столько коронавируса, сколько своих хронических проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По её словам, смерть заслуженного деятеля искусств РФ связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы, в том числе проходил химиотерапию. В комментарии к одной из своих публикаций в Instagram, отвечая на реплику одного из подписчиков, Малышева отметила , что такой вид онкологии — «самый злокачественный вид рака».

В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной, — объяснила она.

Малышева добавила, что ей «бесконечно жаль» этого очень светлого человека.

При этом она задалась вопросом, что же теперь будет с главным проектом всей жизни режиссёра — «Ералашем».

Грачевский умер в московской клинике 14 января. Он скончался в возрасте 71 года на фоне заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.