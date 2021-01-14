Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

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Советский и российский режиссёр Борис Грачевский умер в возрасте 71 года на фоне заражения коронавирусом, сообщил его друг Вячеслав Шмыров.

Умер Боря Грачевский. Я его по-человечески очень любил. Он был, наверное, последним патриотом Киностудии имени Горького. И это нас по-своему очень связывало. У нас как будто бы была общая родина, притом что совсем разные пути, — написал он в Facebook.

Шмыров отметил, что Грачевский сначала не боялся COVID-19, но позже стал опасаться. Информацию о смерти режиссёра подтвердила его жена Екатерина Белоцерковская, передаёт «МК».

Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Поражение лёгких у звёздного пациента составляло 75%.

Позже его друг Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».

Ранее NEWS.ru писал, что состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского по-прежнему оставалось стабильно тяжёлым. Об этом сообщил его друг актёр Владимир Долинский. Днём 14 января его снова ввели в состояние медикаментозной комы.