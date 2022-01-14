Бывшие жёны Бориса Грачевского помирились на открытии ему памятника

Вторая и третья жёны создателя «Ералаша» Бориса Грачевского — Анна Грачевская и Екатерина Белоцерковская — окончательно помирились на открытии памятника режиссёру, которое приурочили к первой годовщине со дня его смерти. Женщины обнялись и прослезились при встрече. Монумент установили на Троекуровском кладбище, где захоронен Грачевский, сообщил находящийся на церемонии журналист NEWS.ru.

Анна Грачевская пришла на открытие памятника бывшему мужу с новым супругом Артёмом, вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская поразила собравшихся внешним видом — они отметили, как сильно та похудела за последние месяцы. Первая жена Бориса Грачевского Галина Грачевская, которая пытается доказать своё право на наследство в суде, на кладбище не пришла.

Вдова Грачевского поблагодарила друзей, которые помогли ей с установкой памятника, признавшись, что сама бы она не справилась. По словам Белоцерковской, монумент был создан по её личному эскизу.

Мы учли его работу в «Ералаше» и его вероисповедание — иудаизм. Боре бы понравилось, как мне кажется, — расплакалась Екатерина Белоцерковская.

Лариса Преториус, продюсер и подруга Бориса Грачевского, подчеркнула заслугу его вдовы в поддержании «идеального порядка на могиле Бори», отметив, что «Катя очень часто приходит и ухаживает за могилой».

Анна Грачевская и Екатерина Белоцерковская NEWS.ru

На открытие памятника Борису Грачевскому пришли народный артист России Эммануил Виторган, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, актриса Ольга Кабо, артист эстрады Николай Бандурин, певец Владимир Лёвкин и др.

Ранее сообщалось об открытии на Ваганьковском кладбище в Москве памятника народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Скульпторы — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согояны — избрали для создания монументальной композиции образ актёра в спектакле «Беседы с Сократом»: он сидит на гранитном основании, напоминающем театральные подмостки.