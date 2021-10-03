Юморист обидел шуткой Регину Дубовицкую, она в ответ пожелала ему сдохнуть

Российские юмористы Николай Бандурин и Михаил Вашуков, которые известны своими выступлениями на телепередачах «Кривое зеркало» и «Аншлаг», однажды попали в неловкую ситуацию при исполнении шуточных частушек. Бадурин рассказал в шоу «Секрет на миллион» на НТВ, что купил шутку у одного автора, который ранее продал её Евгению Петросяну.

Выяснилось это позднее, когда номер был уже исполнен. Это стало причиной «публичной порки» от ведущей шоу «Аншлаг» Регины Дубовицкой. Она прямо во время пресс-конференции с журналистами и другими участниками «Аншлага» начала обвинять куплетистов в плагиате.

После этого случая Бандурин и Вашуков решили пошутить уже про саму Дубовицкую.

Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етицкая?! А там Регина в передаче слишком Дубовицкая, — звучала частушка.

Это так разозлило телеведущую, что она вообще разорвала с ними контракт и сказала артистам, что они без неё «сдохнут».

В ходе передачи Николай Бандурин рассказал ведущей Лере Кудрявцевой, как ввязался в финансовую пирамиду и вложил в неё все накопления своей матери. В итоге потратил крупную сумму, но вернуть средства уже не смог.

Ранее ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая в интервью NEWS.ru рассказала, как мотивирует артистов программы. «Я говорю своим артистам: „Значит так, ребята“. Они уже знают, как продолжить фразу. Они отвечают: „Всегда вперёд!“ Я иногда хочу что-то другое сказать, но они уже знают эту мою любимую фразу и хором отвечают», — отметила ведущая.