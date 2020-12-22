Дубовицкая раскрыла фразу-мотиватор для артистов «Аншлага»

Бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая в интервью NEWS.ru рассказала, как мотивирует артистов программы.
Я говорю своим артистам: «Значит так, ребята». Они уже знают, как продолжить фразу. Они отвечают: «Всегда вперёд!» Я иногда хочу что-то другое сказать, но они уже знают эту мою любимую фразу и хором отвечают, — сказала Дубовицкая.
Кроме того, ведущая «Аншлага» поделилась секретом своего позитива.
Для меня позитив бывает, когда я сижу на работе и что-то делаю или придумываю. Работа никогда не изменяет, — сказала ведущая «Аншлага».
Также Дубовицкая рассказала, что встретит Новый год в кругу только близких людей, поскольку она родилась 30 декабря и отмечать два праздника вместе стало традицией.
Ранее NEWS.ru писал, что Дубовицкая ответила на критику Елены Воробей в адрес «Аншлага».