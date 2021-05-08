В Сети затравили дочь Эммануила Виторгана

https://static.news.ru/photo/def02fca-aff3-11eb-ac46-96000091f725_660.jpg Эммануил Виторган, Ирина Млодик Фото: emmanuil_vitorgan/instagram.com

Супруга актёра Эммануила Виторгана ответила интернет-пользователям, которые затравили их дочь Этель. Звёздная мать встала на защиту малышки, пишет Teleprogramma.pro.

Супруги стали родителями дочерей-погодок в довольно зрелом возрасте. Они часто берут девочек на гастроли и с удовольствием делятся с поклонниками фотографиями дочерей. Однако некоторые пользователи Сети начали травить Этель, что поразило Млодик.

Чего только вы ни написали про нашу Этель! Во-первых, многие не отвечали на вопрос, мною поставленный. Во-вторых, мягко говоря, грубо выражаясь, как говорил Аркадий Райкин, просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребёнка! — возмутилась жена артиста.

По её мнению, современное общество утратило культуру поведения и чувство такта. Млодик также подчеркнула, что родителям лучше знать, как воспитывать своих детей.

Посмеете ещё, сразу блок. Стояли бы рядом, дала бы щелбан, — добавила она.

Ранее Ирина Млодик выложила в Instagram снимок, запечатлевший генетическую особенность младшей дочери.