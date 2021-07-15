Вдова Грачевского показала, как выглядит могила режиссёра спустя полгода

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала фото могилы мужа спустя полгода после его смерти. Захоронение сровняли с землёй.

Как выяснилось, на могиле отца «Ералаша» ведутся подготовительные работы перед установкой памятника. Рабочие выравнивают грунт и заливают бетон.

Рабочие начали строительство твоего домика... Милый Боря, ещё 6 месяцев, и у тебя будет очень красиво, — написала вдова худрука детского киножурнала под снимком.

Белоцерковская поблагодарила за помощь Марка Варшавера и призналась, что одна бы не справилась.

Грачевский и Белоцерковская поженились в 2016 году, разница в возрасте между супругами составляет 35 лет. Год назад у пары родился сын Филипп. Грачевский умер в январе этого года от коронавируса. Его вдова до сих пор не может найти успокоения и оплакивает мужа каждый день, посвящая ему посты в соцсетях. Белоцерковская постоянно публикует в своём микроблоге архивные фото- и видеоматериалы.

Ранее вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей странице в Instagram обвинила его первую жену Галину в желании лишить детей артиста наследства. Белоцерковская отметила, что всё должно было достаться наследникам худрука, но за свою долю решила побороться экс-супруга.