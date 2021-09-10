Жёны Грачевского разделят в суде «Ералаш»

Первая и третья жёны Бориса Грачевского будут делить наследство режиссёра в суде. Женщины претендуют на загородный дом, в котором сейчас живёт вдова худрука Екатерина Белоцерковская с годовалым сыном Филиппом, рассказал в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ адвокат Евгений Бранецкий.

Также Грачевский оставил квартиру в Москве, но главным кушем является империя «Ералаш», которая только в 2019 году принесла доход 125 млн рублей.

Претендентами на наследство являются вдова и младший сын Грачевского, его старший сын, две дочери от предыдущих браков.

Первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борису Юрьевичу принадлежит 49% и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» — 50%. Суд в октябре. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без её участия — у Галины Грачевской шансов в суде немало, — рассказал юрист.

Ранее вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала фото могилы мужа спустя полгода после его смерти. Захоронение сровняли с землёй.