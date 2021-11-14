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Памятник Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в Москве
Культура

Памятник Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в Москве

14:08, 14 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В это воскресенье на Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Скульпторы — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согояны — избрали для создания монументальной композиции образ актёра в спектакле «Беседы с Сократом», он сидит на гранитном основании, напоминающем театральные подмостки.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент, председатель технического комитета РФС Никита Симонян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын Армена Джигарханяна Степан (слева на первом плане)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Памятник актёру Армену Джигарханяну

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын Армена Джигарханяна Степан

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр, режиссёр и сценарист Сергей Газаров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент, председатель технического комитета РФС Никита Симонян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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