Памятник Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в Москве

В это воскресенье на Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Скульпторы — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согояны — избрали для создания монументальной композиции образ актёра в спектакле «Беседы с Сократом», он сидит на гранитном основании, напоминающем театральные подмостки.
Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения.
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Первый вице-президент, председатель технического комитета РФС Никита Симонян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сын Армена Джигарханяна Степан (слева на первом плане)
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Памятник актёру Армену Джигарханяну
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сын Армена Джигарханяна Степан
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр, режиссёр и сценарист Сергей Газаров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Первый вице-президент, председатель технического комитета РФС Никита Симонян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На церемонии открытия памятника актёру Армену Джигарханяну на Ваганьковском кладбище
Сергей Лантюхов/NEWS.ru