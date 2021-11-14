Памятник Армену Джигарханяну открыли на Ваганьковском кладбище в Москве

В среду, 10 ноября, актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Виктор Сухоруков отмечает 70-летний юбилей. За годы карьеры он получил множество наград — премии «Ника», «Созвездие», «Белый Слон», «Золотой орёл», «Фигаро» и другие. В 2011 году Сухоруков был награждён орденом Дружбы, в 2019-м — орденом Почёта.

Актёр сыграл более 100 ролей в кино и театре. В разные годы Сухоруков работал в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургский) государственном академическом театре комедии имени Н. П. Акимова, Ленинградском государственном театре имени...