Пасынок Джигарханяна рассказал о последних днях актёра

https://static.news.ru/photo/5b62b3b8-28d4-11eb-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасынок покойного актёра Армена Джигарханяна Степан рассказал о последних днях и словах артиста.

По его словам, смерть Джигарханяна не была скоропостижной, его состояние значительно ухудшилось после дня рождения.

На фоне обострения диабета начались серьёзные проблемы с почками, он был подключён последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения, — рассказал Степан в беседе со StarHit.

Он также добавил, что на состоянии актёра сказался неподвижный образ жизни. Из-за пандемии коронавируса Джигарханян не мог выходить гулять — у него стали возникать пролежни, затем воспаление и некроз тканей.

Последний разговор пасынка с Джигарханяном состоялся незадолго до кончины. В беседе обсуждалось самочувствие актёра и происходящее в США, так как Степан проживает в Америке. В завершение беседы Джигарханян поблагодарил пасынка за подробное видеопоздравление, записанное на день рождения артиста.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.

Артист скончался от остановки сердца. 17 ноября Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой.

Ранее NEWS.ru писал, что третья жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская озвучила свою версию того, что мешало её бывшему мужу прожить дольше. По версии пианистки, актёр жил «своим театром», а его в последние годы «окружили сиделки».

То, что творилось вокруг персоны актёра в последнее время, и сократило его жизнь, уверена Цымбалюк-Романовская.