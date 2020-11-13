Скончался актёр и режиссёр Армен Джигарханян

https://static.news.ru/photo/0a20e36c-266d-11eb-a579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Скончался знаменитый советский актёр и режиссёр Армен Джигарханян. Это произошло в ночь на субботу, 14 ноября. О смерти артиста журналистам сообщили представители его театра.

Джигарханяну было 85 лет. Он отпраздновал юбилей 3 октября. Ранее сообщалось, что на праздновании дня рождения режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей мероприятия.

Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя, — цитирует сообщение РИА Новости.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский актёр театра и кино Александр Лукаш скончался на 73-м году жизни.

Сообщение об этом появилось на странице театра «У Никитских ворот» в Facebook. В театре напомнили о ролях, которые исполнил актёр за время работы в «У Никитских ворот», и заявили, что представить то, что эти персонажи в его исполнении больше не выйдут на сцену, невозможно.

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