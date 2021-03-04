Опубликовано последнее видео Грачевского из больницы

https://static.news.ru/photo/8bf1fa7a-7cda-11eb-900d-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За несколько часов до того, как состояние больного коронавирусом художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» ухудшилось, он записал ролик, в котором просит дочку Василису позвонить и обещает «весело побеседовать» с ней.

Кадры с последним обращением Грачевского показали в эфире ток-шоу «Пусть говорят». На записи создатель «Ералаша» лежит в больничной палате с кислородной маской, которую не снимает, даже когда говорит.

Моя любовь, моя звездочка, моя лапочка, — обращался Грачевский к восьмилетней Василисе.

Он сказал девочке, что несмотря на «такой видочек», чувствует себя лучше.

Грачевского госпитализировали с коронавирусом в конце декабря 2020 года. Его лёгкие были поражены на 75%, а самочувствие было довольно тяжёлым. Несмотря на это, режиссёр сохранял позитивный настрой и охотно общался не только с друзьями и семьёй, но и с журналистами. Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее артист Владимир Долинский, близко друживший с создателем «Ералаша» Борисом Грачевским, обвинил его бывшую супругу Анну в смерти режиссёра, сообщал NEWS.ru.