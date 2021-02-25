Бывшую жену Грачевского шокировало оставшееся от него наследство

https://static.news.ru/photo/a84e7e1c-7773-11eb-ba72-96000091f725_660.jpg Анна Грачевская Фото: anna_grachevskaya/instagram.com

Бывшая супруга создателя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна заявила о намерении бороться за наследство режиссёра.

Женщина призналась, что была в шоке, узнав, что артист оставил своим наследникам.

Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». Боря всегда говорил, что всё принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому, — заявила Анна в интервью StarHit.

Она добавила, что 24% должны отойти вдове режиссёра Екатерине Белоцерковской, а остальное — детям. В то же время вторая жена выразила надежду, что создатель «Ералаша» был лишь держателем доли и вернёт её наследникам.

Была уверена, что это Борино детище, он всё вкладывал в него, любые деньги, — отметила Анна.

Ранее стало известно, что художественный руководитель детского юмористического видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший в январе из-за коронавируса, появился в шоу «Док-ток». Первый канал решил показать выпуск, снятый в декабре 2020 года. Это последнее появление Грачевского на телевидении. Передача была посвящена воспитанию детей. В кадре режиссёр улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксенией Собчак. Он отметил, что в период развития для ребёнка нет людей важнее, чем родители. Режиссёр пояснял, что к школе относится со скептицизмом, но другие варианты образования приводят к тому, что ребёнок «вываливается из социума».

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.