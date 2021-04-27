«Ералаш» прибрал к рукам мошенник, бьют тревогу жёны Грачевского

https://static.news.ru/photo/8cda246c-a7cd-11eb-9382-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник Бориса Грачевского, который работал с ним 23 года над передачей для детей «Ералаш» якобы прибрал проект к рукам, подделав подписи о слиянии двух юридических лиц. Тревогу забили бывшая супруга отца-основателя телепередачи Анна Грачевская и его вдова Екатерина Белоцерковская.

Женщины провели почерковедческую экспертизу, и призвали общественность заступиться за детище Грачевского.

Видит бог, Боря бы не допустил того, что сейчас происходит! У нас нет ответов на вопросы, на вопросы нам не отвечают, не считаются с нами. С супругой! С несовершеннолетними детьми! Мы выставляем на суд общественности те достоверные факты, которые привели нас в шок! — написала экс-супруга Анна Грачевская в своём Instagram.

Она призвала знаменитостей и прессу распространить эту информацию, чтобы все знали о совершённом мошенничестве.

Белоцерковская поддержала Грачевскую, она назвала умершего от коронавируса мужа очень доверчивым и творческим человеком, который не стал вдаваться в юридические тонкости вопроса. Именно поэтому человек, который 23 года был помощником «папы Ералаша», смог обмануть его.

Как писал NEWS.ru, ранее Анна Грачевская озвучила свою версию смерти создателя детского юмористического киножурнала «Ералаш». По словам женщины, причиной гибели стала клиническая ошибка врачей.