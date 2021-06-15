Вдова Грачевского подала иск на гендиректора «Ералаша» за подделку подписи

https://static.news.ru/photo/f2bb7714-cddd-11eb-af27-96000091f725_660.jpg Екатерина Белоцерковская Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила нового гендиректора киножурнала «Ералаш» в подделке подписей. По её словам, она подала в суд на Аркадия Григоряна, пытавшегося завладеть наследством её покойного мужа, пишет «360».

В конце апреля почерковедческая экспертиза показала, что в договоре о передаче Григоряну 50% доли в «Ералаше» стоит поддельная подпись Грачевского.

Как рассказала вдова изданию, она полностью доверяла Григоряну и до последнего верила, что тот вернёт свою долю в «Ералаше» всем наследникам Грачевского. По словам Белоцерковской, она пришла к нему, чтобы выяснить, как подпись её мужа попала на документ, но тот не смог ничего объяснить.

Человек просто-напросто сказал: «Я не знаю, как это объяснить». Ну и что нам с этим делать? Отдавать в производство. Ну мы и отдали, — сказала вдова.

Белоцерковская также отметила, что Григорян является крёстным отцом двоих детей Грачевского, и она не собирается лишать его должности, просто хочет, чтобы наследство справедливо разделили с семьёй худрука киножурнала.

Режиссёр умер14 января 2021-го на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.