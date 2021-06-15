Вдова Грачевского подала иск на гендиректора «Ералаша» за подделку подписи

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила нового гендиректора киножурнала «Ералаш» в подделке подписей. По её словам, она подала в суд на Аркадия Григоряна, пытавшегося завладеть наследством её покойного мужа, пишет «360».
В конце апреля почерковедческая экспертиза показала, что в договоре о передаче Григоряну 50% доли в «Ералаше» стоит поддельная подпись Грачевского.
Как
Человек просто-напросто сказал: «Я не знаю, как это объяснить». Ну и что нам с этим делать? Отдавать в производство. Ну мы и отдали, — сказала вдова.
Белоцерковская также отметила, что Григорян является крёстным отцом двоих детей Грачевского, и она не собирается лишать его должности, просто хочет, чтобы наследство справедливо разделили с семьёй худрука киножурнала.
Режиссёр умер14 января 2021-го на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.