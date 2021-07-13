Первую жену Грачевского обвинили в желании лишить детей наследства

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей странице в Instagram обвинила его первую жену Галину в желании лишить детей артиста наследства. Белоцерковская отметила, что всё должно было достаться наследникам худрука, но за свою долю решила побороться экс-супруга.

Грачевский и Галина развелись около 12 лет назад. Официально имущество не делили. Тогда шоумен оставил женщине три квартиры, дачу из двух домов, гараж, автомобиль и все сбережения. Более того, пишет Белоцерковская, он каждый месяц передавал Галине конверты с деньгами. Теперь же она требует свою долю в «Ералаше» и продюсерском центре Грачевского.

Моему уму это непостижимо. Бог вам судья! Для жутко интересующихся людей: всё будет делиться в равных долях между всеми детьми! У нас нет супружеской доли! А вот некоторые решили нагло лишить всего несовершеннолетних детей, — отметила Белоцерковская.

Вдова отметила, что указала «у нотариуса всех наследников, несмотря на то что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью про отца».

Режиссёр умер 14 января 2021-го на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Ранее сообщалось, что вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила нового гендиректора киножурнала «Ералаш» в подделке подписей. По её словам, она подала в суд на Аркадия Григоряна, пытавшегося завладеть наследством её покойного мужа.