Жёны Грачевского подают в суд на гендиректора «Ералаша»

https://static.news.ru/photo/d6c77370-ade7-11eb-bd07-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и его вторая жена Анна Грачевская подают в суд на нового гендиректора киножурнала «Ералаш». По мнению женщин, Аркадий Григорян смошенничал, чтобы занять новую должность и не допустить прямых наследников Грачевского к финансам и делам организации, пишет «Собеседник».

Григорян работал вместе с Грачевским с 1998 года, гендиректором «Ералаша» он стал в конце марта этого года. Об этом вдова Грачевского узнала из сообщений СМИ, а после заявила о мошенничестве со стороны Григоряна. По словам вдовы создателя киножурнала, Григорян оформил на себя 50,1% ООО «Ералаш», пользуясь доверием Грачевского. Последний же имел только 49,9% компании.

По мнению Белоцерковской, Григорян злоупотреблял доверием и правом, понимая, что Грачевский, как человек творческий, не уделяет внимания корпоративным и юридическим аспектам деятельности компании.

В доказательство вдова Грачевского представила результаты почерковедческой экспертизы, согласно которой Григорян мог подделать подпись Грачевского на основных документах.

Эту ситуацию подтверждает подруга семьи режиссёра Оксана Сташенко. Актриса уверяет, что худрук киножурнала никогда не проверял у Григоряна документы. И только разбирая бумаги, жёны Грачевского увидели, что та доля, которая должна была отойти его восьмилетней дочери Василисе и годовалому сыну Филиппу, оказалась в руках Григоряна. На предложение вернуть всё детям Грачевского и сохранить управление «Ералашем» Григорян посоветовал наследникам Грачевского обратиться в суд.

Как сообщалось ранее, помощник Бориса Грачевского, который работал с ним 23 года над передачей для детей «Ералаш», якобы прибрал проект к рукам, подделав подписи о слиянии двух юридических лиц. Тревогу забили бывшая супруга отца-основателя телепередачи Анна Грачевская и его вдова Екатерина Белоцерковская.