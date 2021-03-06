«Завещания нет»: друг рассказал о разделе наследства Грачевского

https://static.news.ru/photo/082230e0-7e77-11eb-be9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллега создателя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского рассказал о том, как будет поделено имущество и деньги, которые остались после его смерти. По его словам, делить родственникам придётся по закону, так как худрук не обозначил своих намерений на этот счёт.

Никакого завещания нет. По закону большая часть имущества принадлежит последней жене Кате, и её в обиду никто не даст. Она общается с партнёром Грачевского Аркадием Григоряном, и работа над «Ералашем» продолжается, — сообщил собеседник KP.RU.

Собеседник портала напомнил, что сразу после смерти Грачевского многие начали искать на его счетах миллионы, но их там не оказалось. По словам друга, режиссёр жил своим детищем и все средства вкладывал в «Ералаш».

По закону, половина всех активов Грачевского причитается вдове Екатерине Белоцерковской. Также она получит 1/10 от второй половины наследства. Каждый из детей — по 1/10 доли имущества. При этом близкий круг покойного худрука считает, что свою долю в недвижимости отца захочет получить и внебрачный сын Грачевского 36-летний Максим Красиков. Режиссёр владел трёхкомнатной квартирой в Москве, домом в Подмосковье и 50% доли в ООО «Продюсерский центр „Ералаш“».

Грачевского госпитализировали с коронавирусом в конце декабря 2020 года. Его лёгкие были поражены на 75%, а самочувствие было довольно тяжёлым. Несмотря на это, режиссёр сохранял позитивный настрой и охотно общался не только с друзьями и семьёй, но и с журналистами. Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее было опубликовано последнее видео Грачевского из больницы. Он записал ролик, в котором просит дочку Василису позвонить и обещает «весело побеседовать» с ней, а также рассказывает о своём самочувствии, сообщал NEWS.ru.