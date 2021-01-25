Стало известно о ссоре Грачевского с дочерью из-за «Ералаша»

https://static.news.ru/photo/ae37f2bc-5eec-11eb-8305-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь создателя «Ералаша» Бориса Грачевского от первого брака Ксения хотела занять должность директора киножурнала, однако отец не позволил ей, что стало причиной ссор и разногласий. Об этом рассказала подруга режиссёра Светлана Туманова.

В какой-то момент Боря почувствовал себя ненужным в этой семье. Он общался только с сыном Максимом. Боря оформил развод и не предупредил об этом первую жену. Дочь Ксения обиделась на него, потому что хотела стать директором «Ералаша», но он не позволил, — сообщила приятельница Грачевского во время ток-шоу на телеканале НТВ.

По её словам, режиссёр при разводе с женой Галиной разделил пополам права на «Ералаш», потому что это было их совместно нажитое имущество. В данное время часть прав на киножурнал теоретически делится между всеми его детьми.

Писатель Аркадий Инин заявил, что Ксения плохо работала в «Ералаше». Из-за этого Борис Грачевский не стал передавать руководство дочери. Но наследница всё же простила отца — когда она узнала о его смерти, позвонила директору программы Аркадию Григоряну и расплакалась.

Прощание с Борисом Грачевским прошло 17 января в московском Доме кино. Гроб с телом покойного установили на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проводить в последний путь режиссёра пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги, в том числе певец Бедрос Киркоров, актёр Александр Пашутин, шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский — создатель киножурнала «Ералаш», в эпизодах которого снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.