«Весёлые истории»: видео звёзд в детстве из журнала «Ералаш»

https://static.news.ru/photo/de2e62ae-5702-11eb-8f41-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Первый выпуск журнала «Ералаш» вышел в 1974 году. За это время в мини-фильмах снялись сотни детей. Для многих эти роли стали первыми и последними, однако некоторые сегодня блистают на сцене и экране и построили успешную карьеру.

Например, в 1997 году вышел эпизод «Врун». Главную роль в нём сыграл Сергей Лазарев.

Друг Лазарева и второй участник группы Smash!! Влад Топалов стал участником выпуска «Холостой выстрел».

Экс-солистка «Тату» также снялась в «Ералаше» в двух эпизодах: «Выручи меня» и «Манекен».

Сыгравшую Красную Шапочку Яну Поплавскую Грачевский снял и в «Ералаше». Ещё совсем юная актриса появилась в эпизоде «Талант».

Псих из «Физрука» Владимир Сычёв был настоящей звездой юмористического журнала.

Ещё одним актёром, который сыграл сразу в нескольких эпизодах, был сыгравший в сериале «Кадетство», фильме «Ёлки» Александр Головин.

Настя из сериала «Кухня» и «Отель „Элеон“», которую сыграла актриса Ольга Кузьмина, также появилась в нескольких эпизодах «Ералаша».

Наталья Ионова, которая позже стала известна всем как певица Глюкоза, сначала полюбилась зрителям в «Ералаше».

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, писал NEWS.ru.